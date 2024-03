"Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista ad Agorà a proposito delle elezioni europee.



