Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,59%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in aumento malgrado la chiusura in calo degli indici azionari statunitensi, in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dagli istituti centrali, in primo luogo con la riunione della la Bank of Japan, a partire da oggi, e dalla Federal Reserve a metà settimana. In apertura il Nikkei avanza dello 0,59% a quota 38.935,47, con un guadagno di 227 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 149, e sull'euro a 162,10.



