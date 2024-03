Ong, '21enne iraniana in auto col padre uccisa dalla polizia'

Una ragazza di 21 anni, Negar Karimian, è stata gravemente ferita ed è poi morta in ospedale dopo che le forze di polizia iraniane hanno aperto il fuoco contro l'auto con cui stava tornando con la famiglia dal funerale di uno zio nel distretto di Aligudarz, nella provincia di Lorestan, nell'ovest dell'Iran. Lo riferiscono l'organizzazione Hengaw per i diritti umani e Iran international. Secondo una fonte vicina alla famiglia, la ragazza stava rientrando a Isfahan quando la polizia ha sparato contro l'auto senza preavviso. La fonte ha aggiunto che Negar è stata portata in ospedale ed è morta tre ore dopo a causa delle ferite.



