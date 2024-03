"Ogni esperto, ogni politico, ogni diplomatico oggi capisce" che la situazione in Ucraina "è in un vicolo cieco" e per questo "molti diplomatici e Paesi stanno chiedendo negoziati". Lo ha detto all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo a una domanda sull'appello del Papa a Kiev.



