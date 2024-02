++ Giorgetti, 'non siamo contro l'Europa, ma cambi approccio ++

"Se l'Europa si dà delle nuove regole di bilancio lo deve fare su tutti i settori". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolineando che "non riesco a concludere la vendita di Ita a Lufthansa perché ce l'hanno bloccata, ma ci sono regole sull'acciaio e sull'agricoltura". "Non significa essere contro l'Europa - sottolinea - che deve capite che il nuovo mondo del 2024 non è più quello del 1985". "Oggi - incalza - c'è un dibattito su dove produrre le auto Stellantis. Il problema è che se non cambiamo approccio, tra 10 anni ci saranno soltanto auto cinesi e indiane elettriche".



