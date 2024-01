Sala, domani manifestazioni pro Palestina saranno vietate

"Il prefetto mi ha detto che sono allineati con il ministro Piantedosi, quindi che salvo novità dell'ultimo momento le manifestazioni pro Palestina saranno vietate". E' quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con gli studenti a Palazzo Marino, sede del Comune, nell'ambito del Giorno della Memoria.

"Per me è difficile entrare in queste dinamiche e non è una cosa che riguarda solo Milano - ha aggiunto sulla possibilità che domani i cortei pro Palestina siano vietati -, quindi penso che sia insensato mettersi a discutere o a commentare una decisione del genere".



