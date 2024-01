Morto 'Libero', l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia

E' morto Giuseppe Spagnuolo, l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia, il borgo antico di Roscigno, in provincia di Salerno. Aveva 76 anni e viveva da solo nel caratteristico borgo riconosciuto patrimonio dell'Unesco.

"Libero", così amava farsi chiamare, è deceduto lontano dal suo amato borgo di cui era divenuto sia il guardiano sia la guida turistica per i tanti visitatori di Roscigno Vecchia. Da alcuni giorni era ricoverato all'ospedale "Ruggi" di Salerno. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è morto per una emorragia interna. Giuseppe Spagnuolo dal 2001 aveva scelto di vivere in solitudine diventando la memoria storica del suggestivo borgo insinuato nel cuore degli Alburni. Le esequie di Spagnuolo si terranno a Roscigno domani, sabato 20 gennaio, alle 15.00. nella chiesa di San Nicola di Bari.



