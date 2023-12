L'attore britannico Tom Wilkinson, celebre per i suoi ruoli in film come Full Monty, Shakespeare In Love Marigold Hotel, è scomparso improvvisamente a 75 anni. Ne dà notizia la Bbc, che spiega che ad annunciarlo è stato il suo agente a nome della famiglia che chiede rispetto della privacy.

Si trovava in casa. Ha recitato in oltre 130 film, ha ricevuto due nomination all'Oscar e sei ai Bafta.



