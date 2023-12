Agevolazioni a calciatori dall'estero,ipotesi mini-proroga

L'ipotesi di una breve proroga delle agevolazioni agli sportivi in arrivo dall'estero spunta nella bozza del decreto Milleproroghe, atteso domani in Cdm. Un decreto legislativo di inizio dicembre ha di fatto limitato da gennaio le agevolazioni a altre categorie di lavoratori. Secondo la bozza, restano valide per atleti che trasferiscono la residenza in Italia entro il 31 dicembre o per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data. E sono prorogate al 29 febbraio "se le società sportive sono in regola con i contributi. Così i club di Serie A potrebbero attirare calciatori dall'estero durante il mercato invernale.



