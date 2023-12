Serie A: Roma-Napoli 2-0

La Roma vince 2-0 la sfida all'Olimpico con il Napoli che chiude la 17/a giornata di campionato, sfruttando la superiorità numerica goduta dopo l'espulsione di Politano al 21' st per uno sciocco fallo di reazione. I giallorossi, in gol 10' dopo con l'appena entrato Pellegrini e nel recipero con Lukaku, sorpassano gli azzurri e salgono al sesto posto. Un Napoli poco concreto finisce la partita in nove, perchè anche Osimhen si fa cacciare per doppia ammonizione proprio nel giorno dell'annuncio del suo rinnovo fino al 2026.



