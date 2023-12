Calcio, Brasile: Neymar salterà la Copa America

Neymar non potrà partecipare alla Copa America 2024, in programma a giugno e luglio negli Stati Uniti, a causa del grave infortunio riportato in ottobre. Lo ha annunciato il medico della Nazionale brasiliana.

La stella della Seleçao si è infortunata durante la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay a Montevideo, in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Era stato portato via in barella in lacrime e operato a novembre per la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro.

Sono necessari almeno nove mesi di riabilitazione per tornare a giocare dopo un infortunio del genere, uno dei più gravi per un calciatore, ha spiegato il medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, escludendo che Neymar possa partecipare dal 20 giugno al 14 luglio alla coppa che riunisce le dieci nazioni della Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) e le sei della Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi (Concacaf).

"Non avrà tempo, è troppo presto. Non ha senso affrettarsi a rimetterlo in piedi prima del tempo e correre rischi inutili", ha detto Lasmar alla Radio brasiliana 98 Fm. "Dobbiamo essere pazienti. Parlare di un ritorno prima dei nove mesi è presto", ha aggiunto. Il medico tuttavia è stato rassicurante sulle possibilità del 31enne, che gioca per il club saudita Al-Hilal, di tornare alle prestazioni precedenti all'infortunio. "Ci aspettiamo che dopo questo periodo si riprenda completamente, pronto per tornare a giocare ad alto livello, con buoni risultati, senza alcun tipo di restrizione", ha detto Lasmar.





