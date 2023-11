Non Una Di Meno, 'solidarietà alle donne israeliane stuprate'

"Diamo solidarietà anche alle donne israeliane che sono state aggredite e stuprate. Abbiamo citato la Palestina perché è in atto una feroce aggressione alle civili e ai civili. È in atto un'occupazione da anni. E che Israele sia uno Stato di occupazione lo definisce l'Onu. La Guerra è l'espressione più alta del patriarcato. Dove lo stupro viene usato per il controllo. E questo è stato certamente fatto da Hamas, ma anche da altri eserciti. Come il nostro in Somalia".

Lo dice una delle attiviste di Non Una Di Meno al punto stampa in piazza al Circo Massimo a Roma da dove partirà il corteo contro la violenza sulle donne.



