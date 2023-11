Renzi, per ora in Albania Meloni ci ha mandato solo turisti

"Vediamo se dalle parole si passa ai fatti. È il governo che doveva bloccare gli sbarchi e ha raddoppiato gli sbarchi. Per il momento in Albania Meloni ci ha mandato solo i turisti questa estate. Vediamo se questa soluzione funzionerà, io continuo a pensare che la soluzione sia soltanto una e cioè mandare queste persone a lavorare. Salvarle in mare, e poi mandarle a lavorare. Il resto mi sa di spot, poi se funzionerà lo vedremo. Mi sembra una soluzione abbastanza teorica e poco pratica". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della tappa romana del tour "Volare alto".



