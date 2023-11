Kiev, ucciso consigliere del capo forze armate Zaluzhny

Uno stretto consigliere di Valery Zaluzhny, il comandante in capo delle forze armate di Kiev, è stato ucciso oggi in un'esplosione avvenuta nel giorno del suo compleanno. Lo ha annunciato lo stesso Zaluzhny su Telegram. "In circostanze tragiche, il mio assistente e amico intimo, il maggiore Gennady Chastyakov, è stato ucciso (...) nel giorno del suo compleanno", ha scritto. "Un ordigno esplosivo sconosciuto è esploso in uno dei suoi regali", ha detto, annunciando l'apertura di "un'indagine preliminare".



