In ottobre sono state immatricolate in Italia 139.052 auto, il 20,03% in più dello stesso mese del 2022. Nel periodo gennaio-ottobre sono state vendute 1.315.964 vetture - secondo i dati del ministero dei Trasporti - la crescita si attesta al 20,52% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



