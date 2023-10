Francia: Darmanin vieta manifestazioni pro-palestinesi

Il ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, ha ordinato il divieto delle manifestazioni pro-palestinesi in Francia e il fermo degli organizzatori e dei "facinorosi che turbano l'ordine pubblico".In un telegramma ai prefetti e rivelato dall' Afp, Darmanin chiede il divieto delle "manifestazioni filo-palestinesi perché possono generare turbative dell'ordine pubblico". Per Darmanin "l'organizzazione di queste manifestazioni vietate dovrà far scattare dei fermi" giudiziari nei confronti dei trasgressori. I fermi dovranno riguardare, in particolare, "gli organizzatori" e i "facinorosi che turbano l'ordine pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA