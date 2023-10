Salvini, gravi notizie su orientamento giudice Catania

"Le notizie sull'orientamento politico del giudice che non ha convalidato il fermo degli immigrati sono gravi ma non sorprendenti". Lo dice Matteo Salvini.Il vicepremier si riferisce a quanto scritto dal Giornale secondo cui sulla bacheca Fb della magistrata ci sarebbe stata sia una petizione, condivisa nel 2018, che chiedeva "una mozione di sfiducia" nei confronti di Salvini,sia l'articolo 'Open Arms e Sea Watch: la richiesta di archiviazione della procura di Palermo'. "La Lega chiederà conto del comportamento del giudice siciliano in Parlamento - afferma Salvini -.I tribunali non possono essere trasformati in sedi della sinistra".



