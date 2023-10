Kiev, rispettiamo scelte slovacchi, aspettiamo coalizione

- KIEV, 02 OTT - L'Ucraina "rispetta la scelta del popolo slovacco": così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo la vittoria in Slovacchia alle elezioni parlamentari del partito populista, che si oppone agli aiuti a Kiev. "Rispettiamo la scelta del popolo slovacco. Ma è troppo presto per dire come il risultato di queste elezioni influenzerà la posizione della Slovacchia", ha detto, affermando di essere in attesa di vedere "la composizione della coalizione", dato che il partito Smer-Sd ha ottenuto solo il 23% dei voti.



