Garante, minori stranieri devono essere separati da adulti

"I minori stranieri non accompagnati devono assolutamente essere tenuti separati dagli adulti, nemmeno temporaneamente devono essere mescolati con le persone più grandi, è grave che ciò avvenga pechè altrimenti c'è una 'contaminazione' che per i minori è dannosa". Lo ha detto l'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti parlando con i giornalisti al termine della relazione al Parlamento 2022 sui minori. "I minori sono in formazione - ha aggiunto Garlatti - e devono avere dei centri educativi dedicati assolutamente a loro".



