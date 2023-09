Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,12%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela malgrado la chiusura in rialzo degli indici azionari Usa, con i timori di una nuova impasse di bilancio e la paralisi dei servizi governativi a Washington a una settimana dalla scadenza. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,12% a quota 32.640,05, e una flessione di 38 punti. Sul mercato dei cambi l'incertezza torna a pesare sull'andamento dello yen, ai minimi in 10 mesi sul dollaro, a 148,70, mentre la divisa nipponica guadagna leggermente terreno sull'euro a 157,50.



