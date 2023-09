'Crimea sotto attacco informatico senza precedenti'

Un attacco informatico "senza precedenti" è segnalato in Crimea, dove oggi uno strike missilistico è avvenuto contro il quartier generale della flotta del Mar Nero, a Sebastopoli. Lo ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere per le politiche informatiche del capo della Repubblica annessa alla Russia. "Stiamo registrando interruzioni su internet nella penisola, tutti i servizi sono al lavoro per eliminare la minaccia", ha affermato Kryuchkov, citato dall'agenzia Ria Novosti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA