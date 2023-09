Migranti: Mattarella, le regole di Dublino sono preistoria

"Il nostro compito è quello di essere riferimento della comunità nazionale e formulare suggerimenti.

Io credo che occorra di fronte ad un fenomeno così pensare in maniera adeguata: le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c'era una migrazione di massa, è come fare un salto in un'altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà.

Occorre invece uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chi gli chiede se l'Italia possa fare di più per l'integrazione durante una conferenza stampa a Siracusa con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier.



