Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in deciso aumento dopo le decisioni della Fed e soprattutto sull'avvertimento di possibili ulteriori strette dei tassi entro dicembre: il differenziale ha avviato la seduta a 180 punti base contro i 174 della chiusura di ieri.

In un clima di tensione per tutti i titoli di Stato europei, il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,5%.



