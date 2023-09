Borsa: Hong Kong negativa dopo mosse Fed, apre a -0,50%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse in una forchetta fra il 5,25% e il 5,5% (ai massimi da 22 anni), ma con le aspettative di un nuovo rialzo entro l'anno e di una loro tenuta a livelli elevati per un periodo prolungato allo scopo di domare l'inflazione: l'indice Hang Seng segna in avvio una flessione dello 0,50%, a 17.795,80 punti. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,17% a 3.103,18 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,22% a quota 1.889,31.



