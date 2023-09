Erdogan, 'è abbastanza ovvio che la guerra durerà a lungo'

"E' abbastanza ovvio che la guerra durerà a lungo, e per far sì che la guerra finisca il prima possibile vorremmo essere d'aiuto": lo ha detto i presidente turco Recep Tayyp Erdogan in un'intervista all'emittente americana Pbs rispondendo a una domanda sul conflitto in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir "Putin è effettivamente dalla parte di porre fine a questa guerra il prima possibile... questo è quello che ha detto e credo alle sue osservazioni", ha aggiunto.



