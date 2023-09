Le Borse europee aprono deboli la seduta, in vista delle prossime decisioni delle banche centrali.

Il tema centrale resta la posizione aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse per contrastare l'inflazione, mentre aumentano i rischi di una recessione globale.

Avvio di seduta in calo per Parigi (-0,36%), Francoforte (-0,25%), piatta Londra (-0,08%).



