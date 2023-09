I leader in raccoglimento al memoriale di Gandhi

È durata circa venti minuti la cerimonia al memoriale di Gandhi, organizzata a margine del G20 a New Delhi. Al Rajghat non si può entrare con le scarpe, alcuni leader hanno scelto di restare a piedi nudi, come ad esempio il padrone di casa, il primo ministro indiano Narendra Modi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La gran parte ha utilizzato delle pantofole messe a disposizione dagli organizzatori, come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La cerimonia si è svolta nel giardino del Rajghat attorno alla piattaforma di marmo nero, coperto di decorazioni floreali, su cui una fiamma resta sempre accesa in memoria del Mahatma. Ciascuno davanti a una corona di fiori, i leader hanno rispettato un minuto di raccoglimento. Prima e dopo la cerimonia, Biden è stato quasi sempre al fianco di Modi, e al termine si è unito ai due il premier britannico Rishi Sunak. Le telecamere hanno poi inquadrato Meloni e Scholz che parlavano fra loro mentre lasciavano il giardino. A breve inizierà la terza e conclusiva sessione di lavori del G20.



