Erdogan, 'non emarginare la Russia nell'accordo sul grano'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto che la Russia non venga "emarginata" nei colloqui per rilanciare l'accordo per l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero. "Nessun processo che emargini la Russia sull'iniziativa del grano del Mar Nero sarà praticabile", ha detto Erdogan ai giornalisti dopo la chiusura del vertice del G20 a Nuova Delhi, annunciando un prossimo incontro sulla questione tra i rappresentanti di Russia, Ucraina e Nazioni Unite, senza specificare una data o un luogo preciso.





