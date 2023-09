Attacco con droni nel nord Ucraina, cadono detriti su Kiev

Un allarme per attacco aereo aereo è stato dichiarato in varie regioni del nord dell'Ucraina. Lo ha lanciato poco prima di mezzanotte, ora locale, il comando dell'Aeronautica Militare di Kiev attraverso il suo canale Telegram. Le regioni interessate dall'allerta sono quelle di Chernihiv, Sumy e Kiev a causa della minaccia di un attacco da parte di droni d'attacco unidirezionali.

A Kiev sono avvenute numerose cadute di detriti dopo che la contraerea è entrata in azione. "Caduta di detriti nei quartieri Sviatoshyn, Shevchenkiv e Podilsky della capitale ucraina. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto" ha detto il sindaco Vitaliy Klychko. Detriti in fiamme sono stati avvistati nel distretto di Solomyan.

Nel distretto di Sviatoshyn dei detriti sono caduti nell'area del Parco Sovki. "C'è un incendio, il Servizio di emergenza statale lavora sul posto. Non sono ancora arrivate informazioni su eventuali vittime" comunica l'amministrazione militare della città di Kiev.



