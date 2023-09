Sciopero aeroporti, 60 voli cancellati a Malpensa, 20 a Linate

E' in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto che coinvolge tutto il personale di terra, proclamato dai sindacati di base.

All'aeroporto di Milano Malpensa sono stati cancellati 60 voli mentre a Linate 20, informa la Cub trasporti, diffondendo i primi dati.

A Roma Fiumicino Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 30 voli nazionali", ha annunciato la compagnia sul proprio sito.

Tra gli altri aeroporti, si registrano 12 voli cancellati a Catania e altri 8 riprogrammati come "ritardo". A Venezia risultano cancellati "prevalentemente" i voli gestiti da Gh Italia, gruppo privato di handling, come i voli Ryanair e Easyjet, spiega la Cub. "Lo sciopero entra nel vivo ora che è finita la fascia di garanzia poi i ritardi ne producono altri e a fine giornata l'impatto cresce esponenzialmente", ha detto il segretario nazionale Cub Trasporti Antonio Amoroso.



