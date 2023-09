Al via evacuazione delle persone intrappolate al festival Nevada

Gli oltre 70 mila partecipanti al noto festival alternativo 'Burning Man', in Nevada, dovrebbero riuscire ad evacuare nelle prossime ore grazie ad un miglioramento delle condizioni meteo. Lo riportano i media americani.

Stamane le strade erano ancora impraticabili per via delle piogge torrenziali dei giorni scorsi che hanno trasformato il Blac Rock Desert in una distesa di fango, ma le strade stanno cominciando ad asciugarsi, secondo le autorità locali. Si sta ancora indagando sulla morte di un uomo di 40 anni che non sarebbe stata causato dal maltempo.



