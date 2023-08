Precipita aereo in Russia, 'Prigozhin era tra i passeggeri'

"Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri". Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russo, citata dai media russi.

Il velivolo con 10 persone a bordo si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Per i servizi di emergenza russi non ci sono superstiti.

Secondo il canale Telegram vicino a Wagner Grey Zone, "il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva al fondatore di Wagner, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo".



