Jacopo Tissi dal Bolshoi al Dutch National Ballet di Amsterdam

Jacopo Tissi è il nuovo primo ballerino del Dutch National Ballet. Lo annuncia sui social lo stesso corpo di ballo dando il benvenuto alla "famosa" stella della danza italiana.

Nel 2022, poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina, Tissi con grande dolore aveva preso la decisione di lasciare il teatro Bolshoi di Mosca, dove era stato nominato primo ballerino (primo italiano ad aver avuto questo onore). "Non ho portato via tutto - aveva raccontato recentemente a Vanity Fair in un'intervista - come se dovessi ritornare. Ho ballato fino alla sera prima, con un carico emotivo brutale, tra le lacrime di Svetlana Zakharova e gli abbracci degli altri".

Il ballerino ha cercato di curare il suo dolore con la danza stessa tenendosi molto impegnato, con La Scala, con l'Opera di Roma, con il suo spettacolo Past Forward. Ora l'inizio di una nuova avventura. "Da questa stagione - dicono da Amsterdam - continuerà la sua carriera di ballo con noi. Il 12 ottobre debutterà nel ruolo di Albrecht in Giselle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA