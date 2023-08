Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo in avvio di giornata: Londra e Francoforte perdono lo 0,5%, mentre Madrid cede lo 0,4%.

Amsterdam perde lo 0,2%, mentre Parigi si muove su un calo marginale dello 0,1%. In lieve rialzo i listini azionari di Mosca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA