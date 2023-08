Olivia Wilde conquistata dalle vacanze pugliesi e dai taralli

Taralli e balli in piazza, anche di lunedì sera. La Puglia conquista Olivia Wilde, attrice e produttrice americana molto conosciuta anche per i suoi ruoli in The O.C. e Dr. House, che celebra le sue vacanza in Valle d'Itria con una serie di storie sui social. La più divertente è quella in cui si ingozza di taralli e, facendo la faccia spiritata, chiede: "Semplice domanda per l'Italia, cosa c... c'è dentro? Non riesco a smettere di mangiarli, non ce la faccio...". In un'altra invece si scatena a ballare a Cisternino dove si festeggia la chiusura della festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta, con l'esibizione della Conturband di Turi e poi il dj di Radio DeeJay Roberto Ferrari.





