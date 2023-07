Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti in serata su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi. Nella val Pusteria, soprattutto nella zona di Casies e Valdaora i torrenti ingrossati hanno trascinato via anche dei ponti in legno, come documentano video pubblicati sui social media.



