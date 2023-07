Ministro Abodi, finalmente via libera a decreto di riforma sport

"Finalmente si è giunti all'approvazione definitiva della riforma dello sport, con dei correttivi rispetto al suo schema base già approvato il 31 maggio scorso. In meno di due mesi abbiamo ottenuto un risultato significativo, continuando ad ascoltare i portatori di interessi, trovando l'intesa Stato-Regioni e con le commissioni parlamentari Lavoro e Cultura di Camera e Senato". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, al termine del consiglio dei ministri che in serata ha approvato tra l'altro la Riforma dello sport, che, ha spiegato,con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale raccoglierà in un unico testo tutti i decreti correttivi.

La riforma comprende in tutto sei articoli - lavoro sportivo, Agenti sportivi, sviluppo delle infrastrutture sportive, Registro nazionale attività sportive, la sicurezza degli impianti da sci e le disposizioni finali e abrogazioni - e il ministro ha annunciato che da domani ci sarà "una presentazione schematica degli elementi caratterizzanti e qualificanti, perchè sarà fondamentale dare informazioni a tutti gli operatoi del settore, dato che la definizione finale apporta, specie per quanto riguarda il lavoro sportivo, ulteriori miglioramenti rispetto alle precedenti stesure". Abodi ha voluto sottolineare che per quanto riguarda i lavoratori sportivi "c'è stato un rafforzamento delle tutele e una semplificazione in un'ottica di sostenibilità, anche per i datori di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA