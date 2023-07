Calcio, il Messico batte Panama e vince la sua nona Gold Cup

Con un gol di Santiago Gimenez all'88' il Messico vince per 1-0 la finale contro Panama e conquista la sua nona Gold Cup, torneo annuale che coinvolge le migliori squadre di calcio dei paesi Concacaf.

Tre minuti dopo essere entrato in campo, il 22enne attaccante del Feyenoord ha sbloccato la partita e regalato la vittoria alla sua Nazionale nel Sofi Stadium, casa dei Los Angeles Rams nella Nfl, davanti a circa 73.000 spettatori.

Il Paese ospitante della finale, gli Stati Uniti, era stato eliminato da Panama ai rigori in semifinale.



