Angela Bassett riceverà Oscar alla carriera

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Angela Bassett sarà premiata con un Oscar alla carriera. Lo ha annunciato Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente che organizza la cerimonia degli Oscar. L'attrice di 'Black Panther: Wakanda Forever' riceverà il riconoscimento durante la 96/a edizione dei premi che si svolgerà nel marzo del 2024. L'Oscar alla carriera arriva circa dopo trent'anni dalla candidatura come miglior attrice per 'Tina - What's Love Got to Do with It' (1993). Nel 2023 è stata invece candidata come miglior attrice non protagonista per 'Black Panther: Wakanda Forever' (2022).

Nativa di new York, la Bassett, classe '58, si è distinta anche in campo televisivo ricevendo sette candidature Emmy (gli Oscar della tivù), di cui due per i suoi ruoli nella serie antologica American Horror Story. Oltre all'attrice, riceveranno l'Oscar alla carriera anche Mel Brooks e Carol Littleton.

(ANSA).