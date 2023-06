Ralli, era festa quando mio padre fischiava per le scale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Quando sentivo mio padre fischiare per le scale di casa, io e mia madre ci guardavamo e capivamo che aveva vinto alle corse dei cavalli. Allora si preparavano i pomodori al riso e si andava da Orlando, una trattoria dove si potevano portare i cibi propri". Così Giovanna Ralli, 88 anni, fresca del Nastro d'argento alla carriera, racconta all'ANSA un pezzo della sua infanzia a Testaccio. "Mio padre - continua l'attrice -, che lavorava in un forno vicino Piazza Fiume, aveva il vizio del gioco e perdeva quasi sempre. In quel caso non fischiava, ma tornava a casa dicendo: "Il mio cavallo non è arrivato per una testa". "Sono cresciuta sotto i bombardamenti - aggiunge presa dai ricordi - e a dieci anni ero già una donna.

Mi ricordo la guerra, me la ricordo bene, come se fosse ieri. Mi ricordo quando i fascisti andavano a prelevare i ragazzi nei loro appartamenti".

Cos'è per lei questo Nastro d'argento? "Il fatto che sia alla carriera mi riporta indietro nel tempo, a quando mi alzavo alle quattro di mattina per andare a Cinecittà a fare la figurante.

Poi nel 1950 arrivò Luci del varietà (di Alberto Lattuada e Federico Fellini, in cui una sconosciuta Ralli è una ballerina in coppia con un'altrettanto sconosciuta Sofia Loren, ndr) e poi ancora Villa Borghese di Gianni Franciolini, film in sei episodi, che ebbe un successo enorme e mi fece capire che dovevo continuare questa carriera e che dunque dovevo studiare. Chiamai così in casa una professoressa per istruirmi un po'. A quel tempo tutti facevano a gara nel regalarmi dei libri, da Roberto Rossellini a Scarpelli".

Il personaggio più amato? "Elide Catenacci di C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. È il carattere che mi ricorda più me stessa, era una donna che, proprio come me, non sapeva se mettere l'acca prima o dopo la o". E il film? "Bellissima, con una straordinaria Anna Magnani che era, tra l'altro, una mia grande amica". (ANSA).