Monito Ue al Kosovo, 'pronte misure con effetto immediato'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - "Nonostante i nostri ripetuti appelli, il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha finora fallito nell'intraprendere passi decisivi per ridurre le tensioni" nel Nord del Kosovo. "Il piano in cinque punti illustrato nella lettera all'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, non affronta in maniera adeguata alcuni degli elementi fondamentali che hanno provocato l'ultima crisi. Mentre il lavoro diplomatico continua, l'Ue ha preparato delle proposte di misure con effetto immediato". Lo ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, precisando che tali misure non rappresentano però sanzioni contro il Kosovo. (ANSA).