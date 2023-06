Attacco a Nottingham, sospetto killer di origini africane

(ANSA) - LONDRA, 14 GIU - E' originario di un Paese dell'Africa occidentale, secondo i media britannici, il sospetto 31enne arrestato ieri in relazione all'attacco plurimo condotto nelle prime ore del mattino di ieri nel centro di Nottingham, in Inghilterra centrale, e sfociato nell'uccisione di tre persone, tutte accoltellate, e nel ferimento di altre tre, investite successivamente con un furgone. La polizia locale ha coinvolto nelle indagini l'antiterrorismo, ma finora resta abbottonata sulla matrice dell'accaduto, limitandosi a ripetere di tenere "un occhio aperto" su vari possibili moventi.

Sono stati intanto resi noti oggi i nomi delle prime due vittime, uno studente e una studentessa dell'università di Nottingham, entrambi di neppure 20 anni: si chiamavano Barnaby Webber e Grace Kumar, e vengono ricordati come ragazzi sorridenti, sportivi e aperti alla vita sia dagli amici, sia dall'ateneo, sia da due strazianti messaggi scritti diffusi dalle rispettive famiglie.

Secondo la ricostruzione investigativa, sono stati accoltellati a morte per strada verso le 4 di mattina dallo stesso uomo che poi risulta aver ucciso in una via vicina un 54enne, per rubare il van da cui questi stava scaricando; e quindi, alla guida del mezzo, investire a poca distanza alcuni passanti. L'uomo, 31 anni, bloccato alla fine dalla polizia, resta al momento l'unico arrestato ed è stato oggi identificato come di origine africana, anche se al momento il suo nome è coperto dal riserbo investigativo. (ANSA).