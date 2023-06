Nave turca, solo 3 denunciati per porto d'armi

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - La polizia giudiziaria - Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria e Roan della Guardia di finanza e Squadra Mobile di Napoli - hanno denunciato a piede libero tre dei 15 immigrati che erano a bordo della nave turca per porto d'armi. I due coltelli e il taglierino trovati sono stati sequestrati.

I 13 uomini uomini saranno accompagnati in un centro di accoglienza; le due donne, una incinta, sono invece in ospedale per accertamenti.

La parola passa ora alla Procura: rimane in piedi l'ipotesi dirottamento che nei prossimi giorni sarà valutata dal sostituto procuratore Enrica Parascandolo.

La nave Galata Seaway, che era diretta in Francia, resterà per il momento a Napoli, dove è stata scortata ieri sera dopo l'intervento dei marò del San Marco. Nei confronti dei 15 immigrati - che hanno detto di essere siriani, iracheni e afghani - verranno applicate le procedure ordinarie previste per i migranti, in attesa delle valutazioni che la Procura di Napoli farà nei prossimi giorni. (ANSA).