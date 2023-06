Taiwan, maxi incursione di 37 aerei militari cinesi

(ANSA) - PECHINO, 08 GIU - Taiwan ha attivato i suoi sistemi di difesa dopo aver segnalato 37 aerei militari cinesi in volo nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'isola, alcuni dei quali sono finiti nel Pacifico occidentale. Il ministero della Difesa, riferendo l'ultima incursione di massa delle forze aeree dell'Esercito popolare di liberazione, ha affermato che dalle 5 del mattino (23 di mercoledì in Italia) ha rilevato 37 aerei militari cinesi, inclusi caccia J-11 e J-16 e bombardieri H-6 con capacità nucleare, nell'angolo di sud-ovest della sua Adiz. La Cina considera Taiwan come una parte "inalienabile" del suo territorio. (ANSA).