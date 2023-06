Il gas chiude in rialzo, +20% a 28,5 euro ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Fiammata del prezzo del gas ad Amsterdam, con i future Ttf sul metano che hanno chiuso la seduta con un balzo del 20,22% a 28,48 euro al megawattora. A determinare il più forte rialzo da marzo, secondo Bloomberg, sono i segnali di tensione che arrivano dal mercato del gas naturale liquefatto, ormai necessario all'Europa per far fronte al taglio delle forniture russe. C'è il rischio di competizione tra il Vecchio Continente e l'Asia per i cargo statunitensi, che trovano attualmente più conveniente fare rotta verso l'Oriente, dove i prezzi sono più alti per le consegne a luglio, agosto e settembre. (ANSA).