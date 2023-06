Accordo Opec+ su produzione 40,46 milioni barili nel 2024

(ANSA) - NEW YORK, 04 GIU - L'Opec+ riunita a Vienna ha raggiunto un accordo su 40,46 milioni di barili al giorno come nuovo target di produzione di petrolio per il 2024.

"L'estensione dei tagli da parte dell'Opec+ assicura la stabilità del mercato", ha detto Alexander Novak, il vice primo ministro russo incaricato per le risorse energetiche. (ANSA).