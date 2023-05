Esplosioni nella notte a Kiev, attivata contraerea

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Una serie di esplosioni ha scosso la capitale ucraina di Kiev nelle prime ore di oggi.

L'amministrazione militare municipale di Kiev ha dichiarato sul suo canale Telegram che è stato attivato il sistema di difesa aerea.

Le sirene di allarme antiaereo hanno risuonato nella capitale ma anche in altre località delle regioni di Kiev, Kirovograd, Cherkassk e Chernigov.

Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha riferito che una donna di 27 anni è stata ferita nel distretto di Holosiivskyi. I detriti caduti sul distretto Darnytskyi di Kiev hanno provocato un incendio in una casa, ha aggiunto.

Secondo le prime informazioni, tre auto hanno preso fuoco nel distretto centrale di Pecherskyi a Kiev. Non sono state ancora fornite informazioni complete su vittime e danni.

L'amministrazione militare dell'oblast di Kiev ha anche riferito che la difesa aerea sta abbattendo dei droni. (ANSA).