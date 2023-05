Ripresi i negoziati in Usa per evitare il default

(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAG - Sono ripresi, dopo l'improvvisa pausa nelle ore precedenti, i colloqui tra i negoziatori della Casa Bianca e dei repubblicani al Congresso per aumentare il tetto del debito ed evitare il default dal primo giugno. Lo scrive il New York Times. Il dialogo era stato interrotto dopo che i leader del Grand Old Party avevano accusato il team di Biden di essere irragionevole e di voler "spendere il prossimo anno più di questo". (ANSA).