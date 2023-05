Ciriani, ok a legge per dare a forestali spray anti-orso

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il ministero dell'Interno è favorevole ad un'iniziativa normativa che attribuisca agli agenti forestali la possibilità di dotarsi di spray anti-orso". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo al question time alla Camera, al posto del ministro Matteo Piantedosi, impegnato per l'alluvione in Emilia Romagna. Gli spray, ha aggiunto Ciriani, "sono usati in diversi Paesi in aree con presenza di orsi per evitare l'impiego di armi da fuoco che pare eccessivo". Questi dispositivi, ha aggiunto, "sono da qualificarsi come armi ed è prudente che siano usati da personale specializzato e appositamente addestrato". (ANSA).