Turchia: Kiliçdaroglu su Twitter, 'siamo in vantaggio noi'

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Siamo in testa": lo annuncia il leader dell'opposizione turca Kemal Kiliçdaroglu su Twitter mentre è ancora in corso lo spoglio per le presidenziali.

Secondo l'agenzia indipendente Anka vicina all'opposizione, con il 49,6% delle schede scrutinate il candidato dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu sarebbe in testa con il 52,59% dei voti, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si fermerebbe al 43,65% delle preferenze. (ANSA).